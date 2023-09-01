Песков: Путин проведет переговоры с Эрдоганом 4 сентября в Сочи Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 4 сентября проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

“Действительно переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи. Это будет середина дня”, — сказал Песков при общении с журналистами.

Напомним, в конце августа агентство Yeni Şafak со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера сообщило, что Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Отмечалось, что одной из главных тем станет возобновление зерновой сделки.

Днем ранее глава МИД России Сергей Лавров анонсировал очередной неформальный саммит с участием Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам министра, на встрече также будут обсуждаться вопросы сотрудничества между Москвой и Анкарой.