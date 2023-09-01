Украинский замминистра пожаловался на большой ущерб от российских БПЛА "Ланцет"

Украинский замминистра Борняков пожаловался на большой ущерб от российских "Ланцетов" Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков признал, что российские войска эффективно применяют в зоне спецоперации ударные беспилотники “Ланцет”, а также в целом значительно увеличили использование дронов.

“Русские научились и существенно увеличили использование дронов. Не только в количестве, но и в качестве. "Ланцет" наносит нам большой ущерб”, — сказал Борняков в интервью испанской газете Mundo.

Также он добавил, что Украина пытается наращивать производство беспилотников и за 2023 год планирует создать в 10 - 15 раз больше БПЛА, чем годом ранее.

Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак также признал, что беспилотники “Ланцет” и “Орлан” создают большие проблемы на поле боя и несут серьезную угрозу для украинских солдат.

Тем временем издание The New York Times заявило, что “Ланцеты” стали настоящей головной болью для украинских войск, поскольку солдаты ВСУ обнаруживают их не более чем за 15 секунд до удара и не могут противодействовать им.