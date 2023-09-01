Рвет и мечет: Зеленский недоволен количеством призывников на Украине

Зеленский пришел в ярость из-за нехватки призывников для ВСУ Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за работы военных комиссариатов в стране. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

По данным издания, все дело в царящей на Украине коррупции. Из-за нее Зеленский подверг проверке свыше 200 призывных пунктов.

"Глава государства рвал и метал, осуждая коррупцию в органах, отвечающих за отправку призывников", - пишут журналисты. По их словам, Зеленский квалифицирует коррупцию в данной сфере как "измену родине".

Во Франции пишут, что призывники на Украине пытаются путем взятки уклониться от мобилизации, сбегая за границу. С начала специальной военной операции украинские власти арестовали порядка 13,6 тысяч человек, которые незаконным путем пытались покинуть страну.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в стране еще пока не выполнен план по мобилизации населения. Всё дошло до того, что в Киеве началась мобилизация мужчин старше 50 лет.