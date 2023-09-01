Генсек ООН пока не получил ответ Лаврова на предложения по зерновой сделке

ООН не получила ответ Лаврова на предложение Гутерреша по зерновой сделке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пока не получил ответа от министра иностранных дела России Сергея Лаврова на письмо с предложениями по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

Представитель генсека ООН заявил, что организация продолжает поддерживать контакты со всеми сторонами черноморской инициативы с целью возобновить ее действие.

Ранее Гутерреш сообщил, что направил Лаврову письмо с рядом предложений по возобновлению зернового механизма. По словам генсека ООН, эти предложения учитывают интересы России, а именно позволяют обеспечить доступ российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки по адекватным ценам.

Напомним, KP.RU писал о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Встреча двух дипведомств состоялась в Москве. В ее рамках Лавров сообщил Фидану о позиции Москвы по зерновой сделке.