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НовостиВ мире1 сентября 2023 17:57

Генсек ООН пока не получил ответ Лаврова на предложения по зерновой сделке

ООН продолжает контакты для возобновления зернового механизма, сказал представитель Гутерреша
Дарья ЧИПУРНАЯ
ООН не получила ответ Лаврова на предложение Гутерреша по зерновой сделке

ООН не получила ответ Лаврова на предложение Гутерреша по зерновой сделке

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пока не получил ответа от министра иностранных дела России Сергея Лаврова на письмо с предложениями по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

Представитель генсека ООН заявил, что организация продолжает поддерживать контакты со всеми сторонами черноморской инициативы с целью возобновить ее действие.

Ранее Гутерреш сообщил, что направил Лаврову письмо с рядом предложений по возобновлению зернового механизма. По словам генсека ООН, эти предложения учитывают интересы России, а именно позволяют обеспечить доступ российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки по адекватным ценам.

Напомним, KP.RU писал о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Встреча двух дипведомств состоялась в Москве. В ее рамках Лавров сообщил Фидану о позиции Москвы по зерновой сделке.