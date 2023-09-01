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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 18:54

Минобороны РФ: средствами ПВО сбит украинский БПЛА над Белгородской областью

Пресечена очередная попытка киевского режима атаковать объекты на территории России
Дарья ЧИПУРНАЯ

Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о сбитом украинском беспилотнике над территорией Белгородской области вечером в пятницу, 1 сентября 2023 года. По данным российского оборонного ведомства, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в 21:15 по московскому времени. В небе над Белгородской областью был уничтожен в воздухе беспилотник ВСУ самолетного типа.

Таким образом, Минобороны РФ пресекло очередную попытку киевского режима совершить атаку по территории России.

Ранее сайт KP.RU писал, что украинский дрон был замечен над Белгородской областью утром 1 сентября, а также в Курской области. Все вражеские беспилотники были успешно ликвидированы. Кроме того, украинский БПЛА был зафиксирован в Люберецком районе Подмосковья. И там российская ПВО успешно устранила цель.