Украина намерена добиться гарантий безопасности от 51 страны

Подоляк заявил, что Украина хочет добиться гарантий безопасности от 51 страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина хочет, чтобы ключевыми гарантами ее безопасности была 51 страна, заявил советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк.

«Мы считаем, что 51 страна – это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности», – сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

Как заявил Подоляк, у 28 странам, которые подписали формальный пакт о гарантиях безопасности, присоединятся все государства, «которые входят в проукраинскую коалицию». По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, основные переговоры ведутся с Соединенными Штатами, Великобританией и Францией.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что любые гарантии безопасности для Украины, которые обсуждаются Западом, совершенно нежизнеспособны без учета высказанных Россией озабоченностей.

Сайт KP.RU писал, что почему страны G7 не дали гарантии безопасности для Украины по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в июле этого года.