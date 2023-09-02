Умерла Людмила Мелешко, актриса из сериала «Каменская»

Советская и российская актриса Людмила Мелешко Фото: kino-teatr.ru

Советская и российская актриса Людмила Мелешко, известная по сериалу «Каменская», умерла в четверг, 31 августа, в возрасте 64 лет. Причины кончины артистки пока неизвестны.

Мелешко начала свою кинокарьеру в начале 80-х годов, сыграв эпизодическую роль в фильме «Половодье», которая вышла на экраны в 1981 году. Следующей работой актрисы стала картина «Культпоход в театр» 1982 года, затем она снялась в ленте «Как я был вундеркиндом» (1983 год). Мелешко играла во втором сезоне сериала «Каменская», а в последний раз она появилась на экране в фильме «Темная ночь» 2004 года.

Напомним, 26 августа скончался известный российский и советский режиссер Глеб Панфилов. Он умер на 90 году жизни в результате повторного инсульта. Режиссер был похоронен рядом со своей супругой актрисой Инной Чуриковой.