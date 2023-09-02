Роскосмос запустит станцию «Бумеранг» на спутник Марса после 2030 года

Роскосмос запустит межпланетную станцию «Бумеранг» на спутник Марса после 2030 года Фото: REUTERS

Научно-производственное объединение (НПО) имени С. А. Лавочкина, которой входит в госкорпорацию Роскосмос, планирует после 2030 года запустить на спутник Марса Фобос российскую межпланетную станцию «Бумеранг».

По информации ТАСС, на первом этапе проекта «Экспедиция-М» будут Марс и Фобос будут исследованы дистанционными и контактными методами. НПО имени Лавочкина ставит основными задачами миссии посадку на небесные тела в условиях отсутствия гравитации и доставку на Землю образцов вещества Фобоса.

Напомним, 20 августа российская станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, после чего столкнулась с Луной, прекратив свое существование. По словам генерального директора Роскосмоса Юрия Борисова, двигатели станции в ходе коррекции орбиты проработали 127 секунд вместо запланированных 84, что стало основной причиной аварии. Глава госкорпорации отметил, что, несмотря на неудачу, Россия получила очень ценный опыт перелета к Луне и выхода на ее орбиту.