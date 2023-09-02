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НовостиНаука2 сентября 2023 0:15

Роскосмос запустит станцию «Бумеранг» на спутник Марса после 2030 года

Она должна доставить с Фобоса на Землю образец грунта
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Роскосмос запустит межпланетную станцию «Бумеранг» на спутник Марса после 2030 года

Роскосмос запустит межпланетную станцию «Бумеранг» на спутник Марса после 2030 года

Фото: REUTERS

Научно-производственное объединение (НПО) имени С. А. Лавочкина, которой входит в госкорпорацию Роскосмос, планирует после 2030 года запустить на спутник Марса Фобос российскую межпланетную станцию «Бумеранг».

По информации ТАСС, на первом этапе проекта «Экспедиция-М» будут Марс и Фобос будут исследованы дистанционными и контактными методами. НПО имени Лавочкина ставит основными задачами миссии посадку на небесные тела в условиях отсутствия гравитации и доставку на Землю образцов вещества Фобоса.

Напомним, 20 августа российская станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, после чего столкнулась с Луной, прекратив свое существование. По словам генерального директора Роскосмоса Юрия Борисова, двигатели станции в ходе коррекции орбиты проработали 127 секунд вместо запланированных 84, что стало основной причиной аварии. Глава госкорпорации отметил, что, несмотря на неудачу, Россия получила очень ценный опыт перелета к Луне и выхода на ее орбиту.