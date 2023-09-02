В Эквадоре освобождены взятые в заложники надзиратели и полицейские тюрем
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В Эквадоре освободили взятых в заложники надзирателей и полицейских тюрем.
Как сообщается на сайте национальной пенитенциарной службы страны, всего были освобождены 50 охранников и семь сотрудников полиции, которые удерживались в шести тюрьмах. После освобождения они прошли медицинский осмотр, их самочувствие хорошее, сказано в сообщении.
Уточняется, что заключенные тюрем удерживали надзирателей с четверга, 31 августа. Возможной причиной таких действий могли стать обыски с целью изъятия у арестантов запрещенных вещей.
Напомним, 10 августа во время вооруженного нападения на школу был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. В тот день в учебном учреждении в городе Кито проходило предвыборное мероприятие.
Через несколько дней неизвестные застрелили члена эквадорского оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионеса.