Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире2 сентября 2023 1:15

В Эквадоре освобождены взятые в заложники надзиратели и полицейские тюрем

\Освобождены 50 охранников и семь сотрудников полиции
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Эквадоре освобождены взятые в заложники надзиратели и полицейские тюрем

В Эквадоре освобождены взятые в заложники надзиратели и полицейские тюрем

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Эквадоре освободили взятых в заложники надзирателей и полицейских тюрем.

Как сообщается на сайте национальной пенитенциарной службы страны, всего были освобождены 50 охранников и семь сотрудников полиции, которые удерживались в шести тюрьмах. После освобождения они прошли медицинский осмотр, их самочувствие хорошее, сказано в сообщении.

Уточняется, что заключенные тюрем удерживали надзирателей с четверга, 31 августа. Возможной причиной таких действий могли стать обыски с целью изъятия у арестантов запрещенных вещей.

Напомним, 10 августа во время вооруженного нападения на школу был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. В тот день в учебном учреждении в городе Кито проходило предвыборное мероприятие.

Через несколько дней неизвестные застрелили члена эквадорского оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионеса.