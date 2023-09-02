Индия перевела луноход «Прагьян» в спящий режим Фото: REUTERS

Индийские специалисты перевели луноход «Прагьян» в спящий режим, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

«Луноход выполнил свои задачи. Теперь он безопасно припаркован и переведен в спящий режим. Солнечная панель ориентирована на получение света при следующем восходе солнца, который ожидается 22 сентября 2023. Приемник остается включенным», – говорится в сообщении ISRO в социальной сети X.

Напомним, 24 августа 2023 года «Прагьян», который был доставлен на спутник Земли при помощи борта посадочного модуля «Викра» миссии «Чандраян-3», впервые совершил поездку по Луне.

Спустя несколько дней индийский луноход передал на Землю первые научные данные. Полученная информация во многом меняет представление о южном полюсе Луны, сообщала Индийская организация космических исследований.