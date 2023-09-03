В Одессе произошел мощный взрыв Фото: REUTERS

Мощный взрыв прогремел в Одессе ночью 3 сентября, сообщают украинские СМИ.

«Сообщают о мощном взрыве в Одессе», – передает издание «Зеркало недели».

Как следует из данных онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы тревоги прозвучали в Одесской области в 1:05 мск.

Напомним, 30 августа взрывы произошли в Одессе и Кривом Роге Днепропетровской области.

Тем временем несколько мощных взрывов произошло порту Рени Одесской области. Как передает издание «Украина.ру», взрывы в порту прогремели после атаки ударных беспилотников. Кроме того, были слышны взрывы в Измаиле и Николаевской области.

В свою очередь украинские мониторинговые каналы сообщают, удары по военным объектам рядом с портом Рени нанесли беспилотники «Герань-2». По их информации, было зафиксировано не менее трех взрывов. Предположительно, дроны поразили военные объекты на прилегающей к порту территории.