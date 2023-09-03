Медведев: 280 тысяч человек приняты на контракт в ВС России с 1 января 2023 года

Медведев: 280 тысяч человек приняты на контракт в ВС России с 1 января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что примерно 280 тысяч человек приняты на контрактную службу в Вооруженные силы (ВС) России с 1 января этого года.

«По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек», - сообщил замглавы Совбеза РФ, отметив значимость работы по доукомплектованию Вооруженных сил РФ военными-контрактниками.

Медведев также отметил, что часть из этого списка пребывала в запасе, а часть является добровольцами.

Ранее Медведев заявил, что на сегодняшний день система отбора на контрактную службу в России адаптирована к условиям проведения специальной военной операции, назвав при этом ключевой задачей сделать максимально престижной службу по контракту.

Напомним, 3 августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, гарантирующий обязательное страхование всем членам добровольческих подразделений в зоне проведения специальной военной операции.