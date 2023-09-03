Названы потери экономики Калифорнии из-за забастовки сценаристов в Голливуде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Забастовка сценаристов в Голливуде, которая длится уже около четырех месяца, стоила экономике Калифорнии почти пять миллиардов долларов. Убытки подсчитало издание Financial Times (FT).

Отмечается, что сумма может вырасти, поскольку очередные переговоры профсоюза и киностудий не привели к каким-либо результатам.

Сценаристы бастуют свыше 120 дней, а ущерб для экономики американского штата превзошел показатель прежней забастовки в 2008 году, которая длилась сто дней. Тогда потери оценили в 2,1 миллиарда долларов. Текущая забастовка, как заявила ранее Гильдия сценаристов Америки (WGA), обходится Калифорнии в 30 млн долларов в день.

Напомним, в мае этого года, когда истекал контракт между Американской гильдией сценаристов и Альянсом продюсеров кино и телевидения, сценаристы США объявили забастовку, требуя улучшений условий труда. Позже, в июле этого года, к ним присоединились актеры, которые начали первую за 43 года масштабную забастовку.