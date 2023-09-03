Глава ОВА Одесской области Кипер заявил о повреждении припортовой инфраструктуры

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры Фото: REUTERS

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что инфраструктура портовых объектов в Одессе получила повреждения.

“Есть попадание в припортовую инфраструктуру”, — написал Кипер в своем телеграм-канале.

Ранее утром 3 сентября украинские сообщали о серии взрывов в порту Рени Одесской области, а также в Измаиле и Николаевской области Украины. Издание “Украина.ру” отмечало, что взрывы в порту Рени прогремели, предположительно, в результате удара беспилотников по военным объектам на прилегающей к порту территории.

Напомним, после теракта на Крымском мосту в июне 2023 года российские войска стали регулярно наносить удары высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры в Одесской области, которые использовались для производства надводных беспилотников, использованных в том теракте.