KI: солдаты ВСУ пожаловались на плохую подготовку своих офицеров в странах НАТО Фото: REUTERS

Издание Kyiv Independent сообщило, что украинские солдаты жалуются на сложную обстановку на передовой и недостаточную подготовку своих офицеров, прошедших обучение в странах НАТО.

“От низших чинов до командиров – им не хватает и боевого опыта. <…> Офицеры НАТО не понимают реальной обстановки на местах”, — приводит издание жалобы солдат ВСУ.

По словам украинских военных, подразделения ВС России, работающие на Харьковском направлении, обладают внушительным боевым опытом и хорошо вооружены.

“Все не так, как вы читаете в ежедневных брифингах и в новостях”, — приводит издание слова сержанта ВСУ, недавно покинувшего позиции в Харьковской области.

Автор статьи указывает, что бойцы ВСУ все больше деморализованы отсутствием успехов и перестают видеть смысл в продолжении конфликта.

Напомним, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также заявлял, что из-за эффективности российских войск в рядах ВСУ растут панические настроения и нежелание идти в бой.

В свою очередь бывший американский разведчик Тони Шаффер считает, что из-за огромных потерь в ходе широкомасштабного летнего наступления командование ВСУ уже планирует переходить к обороне, параллельно набирая в армию подростков и стариков, поскольку больше никого не осталось.