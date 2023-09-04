Рогов заявил, что российские войска успешно держат оборону в Запорожье Фото: REUTERS

Вооруженные силы России успешно держат позиции на Запорожском направлении, не давая украинским войсками прорваться через первую линию оборону, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Первая линия обороны не прорвана – наши военные удерживают свои позиции. Боевику ВСУ продолжают разбивать о первую линию обороны лоб в прямом и переносном смыслах, закидывая ее телами погибших солдат и горящей техникой», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Украинские военные сосредотачивают силы на линии соприкосновения между селами Вербовое и Работино, однако несут колоссальные потери и не могут продвинуться вперед, добавил Рогов.

Напомним, на прошлой неделе ВС России сорвали очередную попытку украинских войск окружить село Работино в Запорожской области.

Ранее стало известно, что генералы НАТО в ходе встречи с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным убедили Киев поменять стратегию ведения боевых действий, и теперь украинские войска концентрируются на Запорожском направлении.