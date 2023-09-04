Минюст США хочет передать Киеву более миллиарда долларов замороженных активов РФ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Министерство юстиции Соединенных Штатов намерено добиться передачи Украине замороженных активов России на сумму более одного миллиарда долларов, заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

В интервью телеканалу CBS News она отметила, что ведомство добивается от Конгресса США разрешения использовать замороженные российские средства «на благо украинского народа».

Как писал сайт KP.RU, в Белом доме заявляли, что российские активы в Соединенных Штатах, Италии, Германии, Франции и Великобритании будут заморожены до выплаты компенсации Украине.

Напомним, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что правительство страны и Банк России подготовили проект указа, который подразумевает разморозку иностранных активов в обмен на российские. По его словам, в настоящее время заморожены активы свыше 3,5 миллионов граждан России на сумму в 1,5 триллиона рублей.