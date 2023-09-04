Российские самолеты уничтожили четыре катера ВСУ, направлявшихся к Крыму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздушно-космические войска России уничтожили четыре быстроходных катера с украинским десантом, направлявшихся в берегам Крыма, сообщает Министерство обороны РФ.

"4 сентября в ночное время в акватории Черного моря самолетами морской авиации были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья", - сказано в Telegram-канале ведомства.

Напомним, в четверг, 1 сентября, Вооруженные силы Украины попытались совершить удар по Крымскому мосту морским беспилотником.

Как писал сайт KP.RU, ночью 2 сентября российские силы уничтожили два беспилотных катера ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост. Украинские полупогружные безэкипажные катера попытались совершить террористические атаки на Крымский мост c интервалом в десять минут - в 2:10 и 2:20 мск.