ВС России уничтожили еще два катера ВСУ при попытке удара по Крымскому мосту Фото: Юлия МАРКИНА

Российские силы уничтожили еще два беспилотных катера Вооруженных сил Украины, пытавшихся атаковать Крымский мост, сообщает Министерство обороны РФ.

Как сказано в Telegram-канале ведомства, украинские полупогружные безэкипажные катера попытались совершить террористические атаки на Крымский мост c интервалом в десять минут - в 2:10 и 2:20 мск. Оба беспилотника были уничтожены в акватории Черного моря, уточнили в министерстве.

Напомним, в четверг, 1 сентября, Вооруженные силы Украины попытались совершить удар по Крымскому мосту морским беспилотником.

30 августа Воздушно-космические войска России уничтожили военный катер ВСУ в районе острова Змеиный. Как сообщили в Минобороны, катер был поражен экипажем самолета Су-30 морской авиации.

Министерство обороны РФ ранее сообщало, что самолет морской авиации уничтожил в акватории Черного моря четыре быстроходных катера ВСУ с десантными группами.

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