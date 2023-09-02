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НовостиПолитика1 сентября 2023 23:27

ВС России уничтожили еще два катера ВСУ при попытке удара по Крымскому мосту

Оба были уничтожены в акватории Черного моря
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВС России уничтожили еще два катера ВСУ при попытке удара по Крымскому мосту

ВС России уничтожили еще два катера ВСУ при попытке удара по Крымскому мосту

Фото: Юлия МАРКИНА

Российские силы уничтожили еще два беспилотных катера Вооруженных сил Украины, пытавшихся атаковать Крымский мост, сообщает Министерство обороны РФ.

Как сказано в Telegram-канале ведомства, украинские полупогружные безэкипажные катера попытались совершить террористические атаки на Крымский мост c интервалом в десять минут - в 2:10 и 2:20 мск. Оба беспилотника были уничтожены в акватории Черного моря, уточнили в министерстве.

Напомним, в четверг, 1 сентября, Вооруженные силы Украины попытались совершить удар по Крымскому мосту морским беспилотником.

30 августа Воздушно-космические войска России уничтожили военный катер ВСУ в районе острова Змеиный. Как сообщили в Минобороны, катер был поражен экипажем самолета Су-30 морской авиации.

Министерство обороны РФ ранее сообщало, что самолет морской авиации уничтожил в акватории Черного моря четыре быстроходных катера ВСУ с десантными группами.

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