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НовостиВ мире4 сентября 2023 6:29

В Италии отметили важность предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Глава МИД Италии Таяни: встреча Путина и Эрдогана является важной
Дарья ЧИПУРНАЯ
Эрдоган и Путин последний раз виделись в августе 2022 года

Эрдоган и Путин последний раз виделись в августе 2022 года

Фото: REUTERS

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является важной. Об этом заявил вице-премьер министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, слова которого приводит агентство ANSA.

"(Встреча) является важной, и я считаю, что необходимо сделать все, чтобы прийти к соглашению по всем (связанным с украинским конфликтом) вопросам", - сообщил Таяни во время своего визита в Китай.

Глава итальянского МИД также выразил мнение, что возможные соглашения по зерновой сделке могут стать "маленьким шагом к миру".

Ранее KP.RU писал о том, что в понедельник, 4 сентября, Путин проведет первую за год встречу с Эрдоганом в Сочи. Известно, что темой предстоящих переговоров станет "развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества".