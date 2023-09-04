В Италии отметили важность предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Эрдоган и Путин последний раз виделись в августе 2022 года Фото: REUTERS

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является важной. Об этом заявил вице-премьер министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, слова которого приводит агентство ANSA.

"(Встреча) является важной, и я считаю, что необходимо сделать все, чтобы прийти к соглашению по всем (связанным с украинским конфликтом) вопросам", - сообщил Таяни во время своего визита в Китай.

Глава итальянского МИД также выразил мнение, что возможные соглашения по зерновой сделке могут стать "маленьким шагом к миру".

Ранее KP.RU писал о том, что в понедельник, 4 сентября, Путин проведет первую за год встречу с Эрдоганом в Сочи. Известно, что темой предстоящих переговоров станет "развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества".