Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский паникует из-за нехватки живой силы для ВСУ Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский паникует из-за острой нехватки личного состава в рядах ВСУ.

“Почему истерика еще такая у Зеленского, потому что нет живой силы и огромные потери”, — сказал эксперт в своем видеоблоге на YouTube.

По словам Соскина, в данный момент военкоматы силой пытаются заставить украинцев идти на службу в армии, однако такие методы приводят только к росту недовольства среди граждан и ненависти к действующему президенту.

“Украина не имеет резервов военных, и желающих сегодня туда идти украинских мужчин очень мало, не хотят идти”, — резюмировал Соскин.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что командование Вооруженных сил Украины призвало его усилить мобилизацию в стране.

Тем временем жители Киева рассказывают, что в городе началась мобилизация даже мужчин старше 50 лет, а повестки о необходимости явиться в военкомат раздают во всех людных местах.

В свою очередь бывший американский разведчик Тони Шаффер отмечал, что киевский режим повторяет сценарий нацистской Германии, которая после разгрома в Курской битве была вынуждена спешно отступать, параллельно набирая в армию подростков и стариков.