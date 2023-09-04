Концерн «Калашников» удвоит выпуск ракет «Вихрь» и снарядов «Китолов». Фото: концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» в понедельник, 4 сентября, сообщил, что в ближайшее время введет в эксплуатацию два крупных цеха. Это позволит более чем в два раза нарастить выпуск высокоточных боеприпасов ЗУР 9М33, «Вихрь-1» и «Китолов-2М».

«В ближайшее время будут введены в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза», - сказано в заявлении компании.

По информации «Калашникова», проект предусматривает формирование современного кластера, оснащенного высокотехнологичным оборудованием. Новые объекты по производству высокоточных изделий - ЗУР 9М33, «Вихрь-1», «Китолов-2М» - появятся на свободных площадях концерна.

Сайт KP.RU писал, что российские силы применяют сверхточные несбиваемые управляемые мины «Грань» и артиллерийские снаряды «Китолов» во время спецоперации на Украине.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что Россия обеспечивает себя всеми видами вооружения. Причем в таком количестве, которое превышает текущие потребности. По его данным, конвейеры военно-промышленного комплекса РФ работают в три смены.