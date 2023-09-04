Экс-разведчик ВС США Риттер: Залужный случайно проговорился о провале ВСУ Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный случайно проговорился о провале текущего наступления во время критики Запада.

“Залужный указал своим партнерам и коллегам по НАТО: вы не можете говорить о ведении боев в стиле альянса, если у вас нет его ресурсов. А главный ресурс, которого не хватает украинцам, — это авиация”, — сказал разведчик в эфире YouTube-канала Gegenpol.

Риттер добавил, что украинские войска не только не способны защититься от российской авиации, но и в целом не способны вести боевые действия в стиле НАТО из-за недостаточной подготовки. Разведчик отметил, что солдаты альянса обучаются военному делу годы, в то время как бойцы ВСУ обучались менее двух месяцев.

Напомним, недавно издание Kyiv Independent сообщило, что бойцы ВСУ массово жалуются на сложную обстановку на передовой и недостаточную подготовку своих командиров, прошедших обучение в странах НАТО.

В свою очередь американские наемники, участвовавшие в боях на стороне ВСУ, отмечали, что в рядах украинской армии огромное количество низкоквалифицированных солдат, которым просто “нечего делать на поле боя”.