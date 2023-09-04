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НовостиПолитика4 сентября 2023 10:28

Путин: Переговоры о создании газового хаба в Турции завершатся в ближайшее время

Это необходимо для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике более стабильной
Екатерина КОСОБОКОВА
Путин: переговоры о создании газового хаба в Турции завершатся в ближайшее время

Путин: переговоры о создании газового хаба в Турции завершатся в ближайшее время

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 сентября, сообщил, что переговоры по созданию газового хаба в Турции могут завершиться в ближайшее время. Такое заявление российский лидер сделал на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В ближайшее время рассчитываю, что завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции», - отметил глава российского государства.

Это необходимо для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике более стабильной, пояснил Путин.

Напомним, переговоры между Путиным и Эрдоганом стартовали 4 сентября 2023 года. Для этой встречи оба лидера прибыли в Сочи.

Сайт KP.RU писал, что лидеры двух государств в рамках предстоящей встречи могут вернуться к обсуждению проекта по созданию в Турции газового хаба из России в Европу.