Премьер Грузии обвинил президента страны в бездействии на пути евроинтеграции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник, 4 сентября, заявил, что ни президент страны Саломе Зурабишвили, ни оппозиция, не сделали ничего за последние десять лет на пути европейской интеграции.

«Ни президент Грузии, ни наши критики - оппозиция, за последние 10 лет ничего не сделали на пути к европейской интеграции», - сказал Гарибавшили на заседании правительства.

Он отметил, что все, что было сделано в этом направлении, является заслугой правящей партии «Грузинская мечта». Это, по словам чиновника, соглашение об ассоциации, свободная торговля, безвизовый режим и европейская перспектива.

Гарибашвили также подверг критике Зурабишвили за ее несогласованную поездку в Европу.

Ранее глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявлял, что правящая партия намерена запустить процедуру импичмента в отношении Зурабишвили после ее несогласованного визита в Евросоюз.

Позже правящая партия начала сбор голосов, которые необходимы для подачи соответствующего заявления в Конституционный суд республики.