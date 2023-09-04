Премьер Грузии обвинил президента страны в бездействии на пути евроинтеграции
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник, 4 сентября, заявил, что ни президент страны Саломе Зурабишвили, ни оппозиция, не сделали ничего за последние десять лет на пути европейской интеграции.
«Ни президент Грузии, ни наши критики - оппозиция, за последние 10 лет ничего не сделали на пути к европейской интеграции», - сказал Гарибавшили на заседании правительства.
Он отметил, что все, что было сделано в этом направлении, является заслугой правящей партии «Грузинская мечта». Это, по словам чиновника, соглашение об ассоциации, свободная торговля, безвизовый режим и европейская перспектива.
Гарибашвили также подверг критике Зурабишвили за ее несогласованную поездку в Европу.
Ранее глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявлял, что правящая партия намерена запустить процедуру импичмента в отношении Зурабишвили после ее несогласованного визита в Евросоюз.
Позже правящая партия начала сбор голосов, которые необходимы для подачи соответствующего заявления в Конституционный суд республики.