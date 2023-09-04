Песков: переговоры Путина и Эрдогана в расширенном составе прошли конструктивно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры лидеров России и Турции в расширенном составе прошли очень конструктивно.

«Очень конструктивно, по разным направлениям. Подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп. Полный обмен информацией», - сказал пресс-секретарь главы российского государства журналисту Павлу Зарубину.

Напомним, переговоры между Путиным и Эрдоганом состоялись 4 сентября 2023 года в Сочи. На первой за последний год встрече российский лидер лично поздравил турецкого коллегу с победой на выборах. Также он отметил увеличение товарооборота между странами на 86% и то, что Турция стала государством-членом ядерного клуба во многом благодаря РФ.

Президент России сообщал, что на переговорах будут затронуты вопросы зерновой сделки и ситуации на Украине.