Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились в Сочи

Путин провел встречу с Эрдоганом в Сочи Фото: REUTERS

В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в широком составе.

Встреча в зеленом зале корпуса "Империал" сочинского санатория "Русь" продлилась 1,5 часа, передают журналисты с места событий.

В начале встречи, которая транслировалась онлайн, Путин лично поздравил Эрдогана с переизбранием на президентский пост.

Российский лидер также подтвердил намерение обсудить с Эрдоганом вопросы региональной безопасности, в том числе украинский вопрос.

Кроме того, Путин выразил открытость России к обсуждению вопросов возможного возобновления зерновой сделки, работа которой была остановлена в июле этого года. Эрдоган добавил, что на зерновую сделку смотрит “весь мир”.

Глава российского государства также сказал, что РФ одна из первых поддержала Турцию в период землетрясений и лесных пожаров.

Владимир Путин также сказал, что в ближайшее время будут завершены переговоры о создании газового хаба в Турции.