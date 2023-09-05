Рогов: ВСУ загнали себя в огневой мешок в Работино и несут колоссальные потери

ВСУ сами себя загнали в огненный мешок Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами себя загнали в огневой мешок в районе села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По словам Рогова, история с Работино повторяет ситуацию с Пятихатками, где загнанный в огневой мешок противник "достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями".

"Потери противника просто колоссальные", - подытожил представитель администрации Запорожской области РИА Новости, отметив, что Вооруженные силы (ВС) России не дают украинской армии продвинуться и прорвать линию обороны.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ситуация в районе села Работино напряженная. ВСУ продолжают регулярно нести численные потери и сдаваться в плен.