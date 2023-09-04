Балицкий: три разведчика ВСУ сдались в плен в Запорожской области

В Запорожской области три разведчика ВСУ сдались в плен Фото: REUTERS

Три разведчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен в Запорожской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Балицкий также сообщил, что ВСУ за сутки потеряли 140 человек, а также шесть танков, четыре беспилотника и один пикап.

"Наши парни бьют врага, дают очень жесткий отпор", - отметил врио губернатора региона.

Ранее KP.RU писал, что войска РФ уничтожили штурмовую группу украинской армии в составе 20 человек близ села Работино Запорожской области.

Кроме того, в Запорожье силами ФСБ и МВД был задержан 55-летний гражданин, работавший на ГУР Украины. Он изготавливал и передавал бомбы представителям киевского режима для совершения терактов на территории Запорожской области. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к террористическому акту".