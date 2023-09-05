Зеленский попросил Европу депортировать украинцев призывного возраста

Зеленский обратился к Европе с неожиданной просьбой Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский попросил страны Европы депортировать на родину мужчин-украинцев призывного возраста. Об этом сообщает американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

В публикации сказано, что, помимо диалога с Польшей, офис Зеленского просит вернуть на родину военнообязанных украинцев из Молдавии.

Все дело в многочисленных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. По словам Брайена, западная пресса пытается сгладить углы неудач ВСУ, выдавая желаемое за действительное - прорыв линии обороны.

"Это пропаганда - Украина понесла чудовищные потери", - заключил американский журналист.

Ранее сообщалось, что Варшава уже начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста, которые сбежали из страны после 24 февраля 2022 года. KP.RU рассказал, как это произошло, и почему Россия - самая безопасная страна для украинцев.