HRW собрала доказательства обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами города Изюм

Human Rights Watch собрала доказательства применения ВСУ кассетных снарядов в Изюме Фото: REUTERS

Международная некоммерческая правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства гибели мирных жителей Изюма в Харьковской области из-за обстрела города кассетными боеприпасами со стороны украинских войск.

"Наши исследователи отправились туда, чтобы изучить военные преступления и зверства, которые были совершены и они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов." — рассказала РИА Новости директор по адвокации отдела вооружений организации Мэри Уорхэм.

Она отметила, что в докладе Human Rights Watch об обстреле города Изюм собраны подробные свидетельства местных жителей о направлении, с которого велся обстрел – кассетные боеприпасы применили ВСУ, пока Изюм находился под контролем российских военных.

Напомним, после решения Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы Human Rights Watch сразу заявила о недопустимости подобных решений, поскольку применение подобных снарядов неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения.

В свою очередь генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг предупредил, что применение кассетных боеприпасов не только не поможет Киеву в наступлении, но и может серьезно осложнить продвижение подразделений ВСУ в случае прорыва российской обороны.