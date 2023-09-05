HRW: США не раскрыли тип и условия поставки кассетных боеприпасов на Украину Фото: EAST NEWS

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HWR) заявила, что Вашингтон до сих пор не раскрыл подробностей о типе поставляемых на Украину кассетных боеприпасов и об условиях их передачи.

“У нас до сих пор нет полной информации о точных типах кассетных боеприпасов, которые передают США. Это важно, потому что мы не можем сказать, каковы их масштабы, какова вероятность того, что они не взорвутся.” — сказала директор по адвокации отдела вооружений HRW Мэри Уорхэм в интервью РИА Новости

Правозащитница отметила, что подавляющее большинство жертв применения подобных снарядов составляют гражданские лица и особенно дети, поэтому передача Украине американских кассетных боеприпасов останется “неприемлемой” даже в случае ответов на вышеупомянутые вопросы.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вашингтон планирует передать Украине устаревшие снаряды 90-ых годов с высоким процентом несработавших суббоеприпасов, поэтому решение об их поставках станет “пиар-кошмаром” для президента США Джо Байдена.

Тем временем Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что в резервах российской армии есть подобные боеприпасы и ей есть чем ответить на данное решение Вашингтона.