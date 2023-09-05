Путин: Россия в ходе СВО борется с нацистами и их последователями на Украине

Путин: Россия в ходе спецоперации борется с нацистами и их последователями на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска в ходе спецоперации сражаются с нацистами и их последователями, а украинский народ не является врагом для России.

“Чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся, чтоб было понятно и ясно, какие цели мы преследуем, и кто является нашим противником - не украинский народ, а эти нелюди (нацисты - ред.) и их последыши”, — сказал президент, выступая на заседании Российского оргкомитета “Победа”.

Владимир Путин и ранее отмечал, что в ходе специальной военной операции российские бойцы сражаются с прямыми последователями нацизма, а ликвидация нацистской угрозы является одной из главных целей СВО.