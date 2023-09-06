«Это западло»: Захар Прилепин объяснил, почему не нужно зеркально отвечать на теракты Киева Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Писатель Захар Прилепин, находящийся на реабилитации после покушения на его жизнь украинскими неонацистами, дал эксклюзивное интервью KP.RU, рассказав о том, почему не нужно зеркально отвечать на преступления киевского режима. По словам Прилепина, убивать безоружного врага в моменты, когда он живёт мирной жизнью - неправильно.

«Это западло: убить врага, когда он безоружный поднимается в лифте к своему трехмесячному ребенку. Да, диверсионная работа нужна и сегодня, но, помилуйте, зачем убивать этих бессмысленных киевских пропагандистов», - заявил Прилепин в ответ на вопрос, нужны ли зеркальные меры со стороны России на теракты Киева.

Принимавший непосредственное участие в специальной военной операции, и в защите Донбасса, писатель отметил, что ему куда интереснее будет дождаться того дня, когда все самые крикливые украинские пропагандисты начнут лебезить и пытаться оправдаться, «искренне раскаиваясь», и оборачиваясь против нынешней нацистской идеологии режима Зеленского.

Ранее KP.RU сообщил, что Захар Прилепин был назначен замкомандира полка Росгвардии, и вернётся в строй сразу, как только восстановится после покушения.

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