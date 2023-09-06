Захар Прилепин про Рому Зверя на Донбассе: "Он делом доказал преданность Родине. С запозданием? Ну а кто тут святой?"

Захар Прилепин про Рому Зверя: "Он делом доказал преданность Родине. С запозданием? Ну а кто тут святой?" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский писатель Захар Прилепин в эксклюзивном интервью KP.RU поддержал певца Рому Зверя (Роман Билык), который посетил передовую.

Публицист подчеркнул, что после такого поступка исполнителя никаких серьезных вопросов к нему быть не может, он действиями доказал преданность Родине.

"Я считаю, что никаких серьезных вопросов к Роме быть не может. Он молодчина. Он делом доказал преданность Родине и своей армии. С запозданием? Ну а кто тут святой? Я напомню сталинские годы нашим "непрощенцам": когда в Советскую Россию возвращали белогвардейца Куприна, белогвардейски настроенных Алексея Толстого и Александра Вертинского", - отметил Прилепин.

Также писатель напомнил, что среди советских имен в культуре также были те, кто успел послужить в армиях противников. Однако власть не сводила с ними счеты.

"Да и среди советских имен в культуре были успевшие послужить кто в армии Скоропадского, кто у Петлюры - например, Александр Довженко, Паустовский и Валентин Катаев… Но у власти хватило ума не сводить с вышеназванными счеты. А они ведь не просто "в блоге написали" - а иной раз воевали самым натуральным образом", - заключил Прилепин.

Напомним, что музыканты группы "Звери" приехали на Донбасс и выступили перед российскими бойцами в середине августа. Эта поездка вызвала большой резонанс в обществе. О том, как прошел концерт и почему музыканты приняли такое решение, в интервью KP.RU ранее рассказал гитарист группы Герман Осипов.

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