Лавров прибыл в Индонезию на Восточноазиатский саммит

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в индонезийскую Джакарту утром в среду, 6 сентября, для участия в Восточноазиатском саммите. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, прием главы МИД России можно охарактеризовать как "душевный". Лаврова встретили почетным караулом, красной дорожкой и традиционным балийским танцем под названием Легонг.

Напомним, 18-й Восточноазиатский саммит (ВАС) пройдет в Джакарте в четверг, 7 сентября. На поветске дня стоят вопросы регионального характера, а также развитие практического сотрудничества.

Ранее KP.RU писал о том, что после выступления в Джакарте в графике у Лаврова стоит председательство России на саммите G20, который стартует в Нью-Дели 9 сентября. После глава МИД РФ примет участие в общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, которое пройдет 19-26 сентября.