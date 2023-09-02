Лавров выступит на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН 19-26 сентября

Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая стартует 5 сентября. Об этом сообщает МИД РФ в Telegram.

В рамках Генассамблеи ООН Лавров выступит на общеполитической дискуссии, которая состоится с 19 по 26 сентября.

Кроме того, глава российского МИД примет участие в целом ряде двусторонних и многосторонних мероприятий, которые включают в себя встречи по линии СБ ООН, ОДКБ, БРИКС и Группы друзей в защиту Устава ООН.

Напомним, сайт KP.RU писал, что 31 августа Сергей Лавров провел в Москве встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Коллеги обсудили украинский конфликт, перспективы возобновления зерновой сделки, а также ряд вопросов, которые будут затронуты на предстоящей встрече президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.