Минобороны Британии подтвердило уничтожение танка Challenger 2

Минобороны Британии подтвердил уничтожение танка Challenger 2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил сообщения об уничтожении в зоне проведения специальной военной операции первого танка Challenger 2, заявив, что Лондон не планирует направлять на замену новый танк.

«Я могу подтвердить, что это так», - сказал глава британского военного ведомства в эфире телеканала Sky News, комментируя заявления об уничтожении британской боевой машины.

Напомним, российские военные уничтожили британский танк Challenger 2 в ходе спецоперации в минувший вторник, 5 сентября. Боевую машину удалось ликвидировать в ходе боевых действий под Работино в Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, после этого журнал Military Watch Magazine заявил о том, что Североатлантический альянс может пересмотреть позицию по отправке вооружений украинским войскам после уничтожения танка Challenger 2.