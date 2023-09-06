Эксперт Чарап: поставки F-16 Киеву не повлияют на ход украинского конфликта

F-16 не повлияют на ход боевых действий в украинском конфликте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Передача Украине американских истребителей F-16 не повлияет на ход конфликта. Такое мнение выразил эксперт аналитического центра RAND Corporation Самуэль Чарап в эфире телеканала CNN.

По словам Чарапа, истребители улучшат авиацию Украины, правда не принесут изменений в зоне проведения боевых действий.

"Эти истребители не представляют серьезную угрозу для России, с которой она бы не смогла справиться", - сказал эксперт.

Кроме того, Чарап назвал единственным возможным вариантом для Украины - это сесть за стол переговоров и пойти на уступки России.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что F-16 серьезно уязвимы перед российской системой противовоздушной обороны (ПВО). С его мнением солидарна обозреватель Майя Карлин, отметив, что украинских летчиков будет крайне трудно переучить управлять истребителями США.