Ветераны СВО будут преподавать «Основы безопасности и защиты Родины» в российских школах

Кравцов: в РФ создан центр подготовки ветеранов СВО для преподавания в школах. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов спецоперации и участников боевых действий для преподавания «Основ безопасности и защиты Родины» появился в России. Об этом в среду, 6 сентября, рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«На базе Государственного университета просвещения в этом году создан центр переподготовки педагогов-ветеранов специальной военной операции, участников боевых действий для реализации новой предметной области», - сказал министр на заседании Всероссийского педагогического форума «Память священна».

Он уточнил, что речь идет о новом предмете «Основы безопасности и защиты Родины».

Напомним, уроки основ безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ) были переименованы в «Основы безопасности и защиты Родины». Представитель Минпросвещения РФ Анна Тимофеева сообщала, что новый предмет появится в российских школах с 1 сентября 2024 года.

Сайт KP.RU писал о том, что участники СВО в будущем могут быть привлечены к преподаванию курса начальной военной подготовки в рамках нового предмета.