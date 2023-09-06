Лавров надел национальную индонезийскую рубашку на встречу с главой МИД страны в Джакарте. Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 6 сентября, провел встречу с индонезийской коллегой Ретно Марсуди в Джакарте. Об этом проинформировал МИД РФ.

Вместо привычного делового костюма российский дипломат был одет в национальную индонезийскую рубашку.

Сайт KP.RU писал о визите Лаврова в индонезийскую Джакарту, куда он прибыл утром в среду, 6 сентября, для участия в Восточноазиатском саммите. Министра иностранных дел РФ встретили почетным караулом, красной дорожкой и традиционным балийским танцем под названием Легонг.

Восточноазиатский саммит пройдет в Джакарте в четверг, 7 сентября 2023 года. На нем планируется обсудить вопросы регионального характера, а также развитие практического сотрудничества.

Глава российского МИД посещал столицу Индонезии также в июле 2023 года. Тогда он принял участие в совещании министров иностранных дел в формате «Россия-АСЕАН».