Новый министр обороны Британии перепутал военно-морские силы с военно-воздушными Фото: REUTERS

Недавно назначенный министр обороны Британии Грант Шаппс перепутал военно-морские силы страны с военно-воздушными. Сделал он это в ходе интервью радиостанции LBC.

Во время беседы разговор зашел об авианосцах. Шаппс отметил, что они являются крупнейшими, которые «когда-либо были у Королевских ВВС».

Журналисты радиостанции отметили, что такие корабли эксплуатируются не ВВС, а ВМС.

Напомним, министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс занял место ушедшего в отставку главы Министерства обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса 31 августа 2023 года.

Эксперт по международным отношениям Доминик Уайкорн отмечал, что власти Украины скоро пожалеют об отставке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. По мнению аналитика, новый глава Минобороны будет более сдержан в вопросе финансирования киевского режима.