Грушко назвал фантазиями рассуждения ЕС о вступлении Армении в НАТО Фото: REUTERS

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что прозвучавшие в Европе слова о том, что Армении нужно вступить в Североатлантический альянс, являются большими фантазиями.

«Это большие фантазии. Армения - член ОДКБ, и мы исходим из реальности», - цитирует Грушко ТАСС.

По словам Грушко, укрепление политического и военного сотрудничества между Россией и Арменией будет продолжено.

«Это наш союзник, и в сфере безопасности мы полагаемся друг на друга», - пояснил замглавы МИД.

Ранее председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, призвав республику вступить в Североатлантический альянс.

Зампред комитета Совфеда по международным делам РФ Андрей Климов заявил, что НАТО таким образом хочет использовать Армению как антироссийский плацдарм. По словам политика, на данный момент Североатлантический альянс испытывает не лучшие времена, поэтому теме возможного вступления в него Армении не нужно уделять особое внимание.