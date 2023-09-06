ООН прокомментировала решение США о поставке Украине снарядов с обедненным ураном

Фархан Хак заявил, что ООН против применения снарядов с обедненным ураном Фото: REUTERS

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в среду, 6 сентября, заявил, что организация выступает против применения снарядов с обедненным ураном.

«Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире», - сообщил Хак в ответ на просьбу прокомментировать решение Соединенных Штатов о поставке таких снарядов Киеву.

Ранее Пентагон проинформировал, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 175 млн долларов. В него войдут 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.

В конце марта 2023 года о намерении поставить на Украину танковые снаряды с обедненным ураном сообщили власти Британии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал это свидетельством готовности страны идти на сознательное нарушение всех норм международного права, а также отметил, что для нее это «плохо кончится».