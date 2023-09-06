"Большую картошку и пирожок по акции": Блинкен и Кулеба посетили киевский McDonald's

Блинкен перекусил картофелем фри, Кулеба предпочел сладкий пирожок Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 6 сентября, посетили ресторан быстрого питания McDonald's в Киеве.

Согласно опубликованным фотографиям, Блинкен перекусил картофелем фри, Кулеба предпочел сладкий пирожок.

Фото: REUTERS

Напомним, Блинкен в срочном порядке приехал на Украину с двухдневным визитом. Сайт KP.RU подробно рассказывал о том, что понадобилось госсекретарю США в Киеве, и к чему была такая спешка.

Фото: REUTERS

Позже у представителей администрации президента США спросили, уведомляли ли Россию о визите Блинкена на Украину. В ответ на это в Вашингтоне сообщили, что не считают это необходимым.

Фото: REUTERS

В среду, 6 сентября, Блинкен на совместной пресс-конференции с Кулебой заявил, что Украине будет выделена дополнительная помощь на общую сумму свыше 1 млрд долларов. Средства направлены на военную и гражданскую помощь Киеву.