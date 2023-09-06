Офицер НАТО Дэвис: РФ победит в конфликте, если Украина продолжит противостояние Фото: Александр КОЦ

Россия победит, если президент Украины Владимир Зеленский продолжит настаивать на продолжении конфликта. Такого мнения придерживается отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

«Исходя из исторического прецедента, чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет шансов, что Россия победит», - рассуждает эксперт в статье для 19fortyfive.

По мнению Дэвиса, Россия не может проиграть, так как превосходит Украины ресурсами и населением. Военный также отметил растущий военно-промышленный потенциал РФ. По его словам, у Украины нет столько оружия, сколько у России. Также РФ имеет значительное превосходство в воздухе.

«Если конфликт перерастет в борьбу на истощение, нет никаких рациональных оснований предполагать, что Украина сможет выйти победителем», - отмечается в материале.

Как следствие, по мнению Дэвиса, странам Запада должно быть выгодно завершить конфликт с помощью переговоров.

Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал наступление Вооруженных сил Украины. Он заявил, что это была не пробуксовка, а провал. Глава российского государства выразил надежду на то, что дальнейшие попытки наступления украинской армии также окажутся провальными.

По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в ходе наступления, украинские войска потеряли 66 тысяч бойцов и почти восемь тысяч единиц военной техники.