Рябков назвал преступным актом поставки США снарядов с обедненным ураном для ВСУ

Рябков назвал поставки ВСУ оружия с обедненным ураном от США преступным актом Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что решение Вашингтона предоставить Украине снаряды с обедненным ураном является преступным актом.

“Это не просто эскалационный шаг, это отражение возмутительного пренебрежения Вашингтоном экологическими последствиями применения такого рода боеприпасов в зоне боевых действий”, — сказал замминистра в ходе семинара “Укрепление режима ядерного нераспространения” в Бишкеке.

Напомним, днем ранее Пентагон сообщил о передаче в рамках очередного пакета военной помощи Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams.

В ООН оперативно отреагировали на решение Вашингтона и заявили, что организация выступает против применения подобного оружия где бы то ни было в мире.

Киев уже получал танковые снаряды с сердечником из обедненного урана от британских союзников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что из-за их использования постепенно происходит радиационное заражение территории Украины, превращая ее в непригодные для жизни земли.