ФАС оштрафовала «Эвалар» на 350 тысяч рублей из-за ненадлежащей рекламы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выписала штраф фармацевтической компании «Эвалар» в 350 тысяч рублей из-за нарушения рекламного законодательства.

«Служба признала рекламу ненадлежащей. В связи с тем, что в 2023 году компания уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение, сумма штрафа была увеличена до 350 тысяч рублей», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в рекламе говорили о положительном действии препарата и эффективном избавлении от боли и отмечали, что препарат безвреден для желудка ввиду его натурального состава.

Однако, как напомнили в ведомстве, согласно закону, реклама лекарственных препаратов не должна гарантировать их положительное действие, безопасность и отсутствие побочных эффектов. Кроме того, запрещено утверждать, что эффективность гарантированы естественным составом.

Напомним, в этом году ФАС оштрафовала компанию Apple на 1,2 млрд рублей, признав корпорацию виновной в навязывании использования ее платежной системы.