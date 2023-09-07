Двое подростков пострадали при обстреле ВСУ жилого массива в Горловке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) Иван Приходько в четверг, 7 сентября, сообщил, что двое подростков были ранены из-за обстрела ВСУ жилого массива в городе.

«В результате обстрела жилмассива «Солнечный» (Калининский район Горловки) с позиций украинских нацистов ранены двое 16-летних детей», - написал Приходько в своем Telegram-канале.

Ранее Приходько рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный обстрел Горловки. Некоторые снаряды взрываются на территории школы. По его данным, один из снарядов взорвался на территории трансформаторной подстанции «Приканальная».

Президент России Владимир Путин, комментируя удары ВСУ по жилым кварталам и гуманитарным объектам, отмечал, что в таких действиях нет военного смысла.