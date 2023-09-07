Прокуратура Эстонии обвинила в госизмене общественника, посещавшего Донецк Фото: REUTERS

Государственная прокуратура Эстонии предъявила обвинение в госизмене лидеру общественного движения «Вместе» Айво Петерсону, который в феврале 2023 года посещал Донецк. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщило гостелерадио ERR.

По данным издания, которое ссылается на госпрокурора Эстонии Трийну Олева, Петерсон и двое фигурантов дела якобы «сознательно» занимался распространением информации в поддержку «политики безопасности и пропагандистских тезисов Российской Федерации как в социальных сетях, так и в российских государственных СМИ».

Обвинение в госизмене также предъявлено гражданину Эстонии Дмитрию Роотси. Кроме того, бывшему активисту движения «Ночной дозор» Андрею Андронову, который выступал против переноса памятника советским воинам в Таллине, вменяются «ненасильственные действия» против Эстонии.

Уточняется, что все трое были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в марте 2023 года.

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